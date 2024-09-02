خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والفول وارتفاع الدواجن

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار اللحوم والفول والجبن الرومي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع السمك البلطي اليوم الاثنين سوق العبور

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار اللحوم والفول والجبن الرومي اليوم الاثنين (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار كرتونة البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)