تراجع أسعار اللحوم والفول والجبن الرومي اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت - أمنية عاصم :

تراجع أسعار الدقيق، وزيت عباد الشمس، وزيت الذرة، واللحوم، والفول، والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع الأرز، والجبن الأبيض، والمسلى الصناعي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.72 جنيه، بزيادة 1.6 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 56.87 جنيه، بتراجع 67 قرش.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.33 جنيه، بتراجع 2.11 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 80.76 جنيه، بتراجع 11.89 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.84 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.78 جنيه، بتراجع 60 قرش.

كيلو العدس المعبأ: 63.73 جنيه، بتراجع 53 قرش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.04 جنيه، بتراجع 12 قرش.

لتر زيت الذرة: 97.84 جنيه، بتراجع 7.74 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 389.7 جنيه، بتراجع 16.24 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.25 جنيه، بزيادة 37 قرش.

كيلو الأرز السائب: 27.84 جنيه، بزيادة 1.94 جنيه.

كيلو الفول السائب: 43.27 جنيه، بتراجع 1.94 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 134.12 جنيه، بزيادة 12.32 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 248.34 جنيه، بتراجع 1.02 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 27.87 جنيه، بتراجع 84 قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 119.97 جنيه، بزيادة 4.69 جنيه.