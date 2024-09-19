الدولية للأسمدة والكيماويات: 20% الحصة السوقية للشركة في السوق المحلي

كتبت- أمنية عاصم:

قالت نورهان الجبلي، عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمد والكيماويات، إن الحصة السوقية للشركة تضاعفت من 2022 إلى2023 لتصل إلى 20% من إجمالي السوق المحلي خلال العام الجاري.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي اليوم لانتقال الشركة إلى المؤشر الرئيس للشركة أن الشركة تسعى لزيادة تلك النسبة من خلال تلبية متطلبات السوق المحلي، مضيفة أن الشركة تمتلك 4 فروع لها في محافظة المنصورة والجيزة والمنيا وسوهاج حيث قادرين على تغطية أغلب مناطق الجمهورية.

وأضافت نورهان أن الشركة تسعى لتعزيز تواجدها في المناطق الجديدة مثل منطقة شرق العوينات والفرفرة؛ نظرًا لزيادة فرص التوسع فيها.

وأضافت أن الشركة ستعلن عن خطتها الاستثمارية مع نهاية العام الحالي حول تحديد حجم الاستثمارات التى سيتم تخصيصها من ميزانية زيادة رأس المال في البورصة.

وأشارت نورهان إلى أن الشركة تدرس الدخول في قطاع إنتاج التقاوي والتصنيع الزراعي لكن الأمر متوقف على حجم التمويلات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بإصدار الشركة شهادات كربون طوعي أكدت أن الشركة تدرس إمكانية إصدارها خلال الفترة القبلة، مؤكدة أن الشركة ستوافي البورصة بأى معلومات جوهرية خاصة بذلك الأمر.