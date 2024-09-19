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مصر للألومنيوم وكيما يعلقان على طرح حصص إضافية بالبورصة

12:55 م الخميس 19 سبتمبر 2024

مصر للألومنيوم

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كتبت – أمنية عاصم:

أعلنت شركتا مصر للأمونيوم حول طرح حصص إضافية من رأس مالهم بالبورصة، في إفصاح لهم اليوم للبورصة.

قالت شركة مصر للألومنيوم إنها بصدد دراسة تفعيل خطة إعادة تأهيل الشركة القائمة لزيادة العمر الإفتراضي للمصانع، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لديها وما يتطلبه ذلك من دراسة بدائل التمويل المختلفة والتي قد تتضمن زيادة رأس مال الشركة، على أن يتم تقرير إختيار البديل الأنسب في ضوء الدراسة.

فيما قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما- إن الشركة لم يرد إليها أي معلومات بشأن هذا الموضوع

مصر للألومنيوم طرح حصص إضافية بالبورصة تأهيل مصر للألومنيوم
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