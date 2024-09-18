وزير البترول: تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة بمصر لتصل نسبتها إلى 42% في 2030

كتب- أحمد والي:

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنهم يعملون على تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر لتصل نسبتها إلى نحو 42% بحلول 2030، في إطار استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، مضيفا أن العمل على توفير كميات الغاز الطبيعي أمر مهم لاستخدامها في مشروعات القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح مؤتمر ومعرض "غازتك 2024" بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، والذي يقام خلال الفترة من 17 الى 20 سبتمبر 2024، وذلك بمشاركة نخبة من وزراء الطاقة ورؤساء الشركات العالمية للطاقة، وفق بيان الوزارة.

وشارك المهندس كريم بدوي كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية الافتتاحية بالمؤتمر تحت عنوان "من التخفيف إلى التكيف: التعامل مع الظروف الجيوسياسية المتقلبة في ظل نظام عالمي مجزأ" والتي شارك فيها كل من وزير البترول والغاز الطبيعي بدولة الهند، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ومساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون موارد الطاقة، ووزير الدولة النيجيري للموارد البترولية المكلف بشؤون الغاز.

وأوضح الوزير أن التعاون وتضافر الجهود هو السبيل لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الموارد.

وتطرق الوزير إلى دور التكنولوجيا في تعظيم الإنتاج من الحقول الحالية وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتسريع عمليات البحث والاستكشاف، وضرورة العمل مع شركائنا من الدول الأخرى بالمنطقة حتى نتمكن من استخدام البنية التحتية في مصر لاستقبال الغاز القادم من دول شرق المتوسط لإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.

وأشار إلى أهمية استغلال البنية التحتية الواسعة التي تمتلكها مصر في مجال البتروكيماويات ومصافي التكرير لخلق قيمة مضافة.

وأكد بدوي أهمية توفير البيئة الاقتصادية الملائمة لجذب الاستثمارات لقطاع البترول وتوفير الاستثمارات المطلوبة لتمويل أنشطة خفض الكربون.

وأشار الوزير إلى أن مصر تلعب دوراً مهما للغاية كبوابة بين الشرق والغرب والشمال في تجارة الغاز الطبيعي والهيدروجين في ضوء توافر البنية التحتية اللازمة وتوافر الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية ورياح.