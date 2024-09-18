مصر للألومنيوم: ندرس ضخ 6 مليارات دولار استثمارات في 4 مشروعات جديدة

كتبت– أمنية عاصم :

أعلنت شركة مصر للألومنيوم وجود 4 مشروعات جديدة تحت الدراسة باستثمارات تصل لـ 6 مليارات دولار.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم، أوضحت الشركة أنها سوف توافي بأي مستجدات جديدة في هذا الشأن.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم عام 1976، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1997.

وتعمل في إنتاج الألومنيوم الخام والنصف مشكل للبيع المحلي والخارجي. ويعد مصنع الشركة في صعيد مصر أكبر مصنع ألومنيوم في العالم العربي بطاقة إنتاجية أكثر من 320 طن سنويًا.