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سعر الذهب يتراجع ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

10:05 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب 10 جنيهات ببداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2300 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 2957 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 3450 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3943 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 27600 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2569 دولار للأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال بداية التعاملات الصباحية، بارتفاع 0.01% مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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