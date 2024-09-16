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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 16 سبتمبر

03:35 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3955 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4002 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3502 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3002 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28016 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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