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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب يعوض خسائره

02:48 م الأحد 15 سبتمبر 2024

الدواجن

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن ترتفع اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

82 جنيها للبلطي.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

22 جنيها للبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الفول والعدس والسكر والجبن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

أسعار الدواجن أسعار البيض سعر الذهب
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