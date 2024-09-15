22 جنيها للبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة وخلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور لتجارة الجملة، عند نفس مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 8 جنيهات و22 جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البصل الأحمر: سجل 5 و 10 جنيهات.

الكوسة: تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 8 جنيهات و 14 جنيها.

الخيار البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر: يتراوح السعر بين 25 و 35 جنيها.

عنب بناتي أحمر: بين 25 و35 جنيها.

مانجو بلدي: بين 16 و22 جنيها.

برتقال صيفي: بين 13 و 17 جنيها.

الليمون البلدي: بين 3.5 و 8.5 جنيه.

البطيخ: بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.