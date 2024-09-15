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82 جنيها للبلطي.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

10:37 ص الأحد 15 سبتمبر 2024

اسعار السمك

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كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، عند مستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و 82 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 جنيها و 200 جنيه.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و 440 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 جنيه و 380 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 120 و160 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي
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