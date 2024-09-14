سعر الذهب اليوم السبت في مصر يصعد بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2320 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2983 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3480 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3977 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 27840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2567 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع نسبتة 0.77% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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