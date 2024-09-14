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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

10:45 ص السبت 14 سبتمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت _ دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40742.86 جنيه، بارتفاع 2227.44 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42105 جنيها، بارتفاع 835.38 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2870 جنيها، بارتفاع 113.29 جنيه.

أسعار الحديد أسعار الأسمنت مجلس الوزراء أسعار الحديد والأسمنت
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