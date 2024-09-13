ارتفاع أسعار الفول والجبن اليوم الجمعة (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والمكرونة، والجبن الأبيض، والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر اللحوم والمسلي الصناعي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.9 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 57.79 جنيه، بزيادة 6.38 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.78 جنيه، بزيادة 2.39 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 87.32 جنيه، بزيادة 8.3 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.77 جنيه، بزيادة 63 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.35 جنيه، بزيادة 1.32 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 64.26 جنيه، بزيادة 4 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.37 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 104.28 جنيه، بزيادة 11.58 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 387.56 جنيه، بتراجع 1.59 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.15 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو الأرز السائب: 27.62 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو الفول السائب: 42.95 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 139.74 جنيه، بزيادة 4.33 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 254.89 جنيه، بزيادة 1.15 جنيه

كيلو اللبن السائب: 29.75 جنيه، بزيادة 29 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 94.57 جنيه، بتراجع 13.77 جنيه.