تراجع البيض واللحوم والدواجن.. أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:



تراجعت أسعار الأرز، والفول، والدقيق، والزيت، والمكرونة، واللحوم، والدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة على"بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.81 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 51.41 جنيه، بتراجع 69 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.39 جنيه، بتراجع 49 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 73.46 جنيها، بتراجع 6.98 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.14 جنيه، بارتفاع 3 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.03 جنيه، بتراجع 76 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 58.72 جنيه، بتراجع 5.94 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.31 جنيه، بتراجع 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 92.7 جنيه، بتراجع 43 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 389.15 جنيه، بتراجع 19 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.85 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الأرز السائب: 27.7 جنيه، بتراجع 18 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.45 جنيه، بتراجع 41 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.41 جنيه، بتراجع 4.99 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.74 جنيه، بتراجع 73 قرشا.

كيلو اللبن السائب: 29.46 جنيه، بتراجع 38 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 108.34 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.