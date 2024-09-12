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BBC

انخفاض أسعار البيض البلدي اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

10:23 ص الخميس 12 سبتمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار كرتونة البيض البلدي باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 171.48 جنيه، بزيادة 1.01 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 168.62 جنيه، بتراجع 2.51 جنيه.



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