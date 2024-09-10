ارتفاع أسعار الزيت والأرز وانخفاض اللحوم اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الأرز، والفول، والدقيق، والزيت، والمكرونة، والجبن الأبيض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، بحسب البيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.47 جنيه، بزيادة 59 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 62.07 جنيه، بزيادة 7.71 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.25 جنيه، بزيادة 2.48جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 89 جنيها، بزيادة 6.33 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 40.12 جنيه، بزيادة 3.47 جنيه.



كيلو المكرونة المعبأة: 32.93 جنيه، بزيادة 1.6 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 66.46 جنيه، بزيادة 1.45 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.51 جنيه، بزيادة 28 قرشا.

لتر زيت الذرة: 100.34 جنيه، بزيادة 4.43 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 385.84 جنيه، بتراجع 8.17 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.4 جنيه، بتراجع 1.83 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.51 جنيه، بتراجع 11 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.03 جنيه، بتراجع 87 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 138.69 جنيه، بزيادة 2.83 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.28 جنيه، بتراجع 4.18 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.55 جنيه، بزيادة 23 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 98.74 جنيه، بتراجع 86 قرشا.