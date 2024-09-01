تراجع أسعار الدواجن والزيت وارتفاع اللحوم اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الأرز، والزيت، والفول، والدقيق، والسكر، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والجبن الأبيض والرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.67 جنيه، بتراجع 1.12 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 57.54 جنيه، بتراجع 2.96 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.44 جنيه، بتراجع 1.3 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 88.94 جنيه، بتراجع 4.73 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.44 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.38 جنيه، بارتفاع 46 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 62.08 جنيه، بتراجع 3.81 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.16 جنيه، بتراجع 13 قرشا.

لتر زيت الذرة: 106.58 جنيه، بتراجع 1.05 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 405.94 جنيه، بارتفاع 1.6 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 97.88 جنيه، بتراجع 82 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 25.9 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو الفول السائب: 45.21 جنيها، بارتفاع 2.46 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 121.8 جنيه، بارتفاع 3.76 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 249.36جنيه، بارتفاع 14.64 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.71 جنيه، بارتفاع 54 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 115.28 جنيه، بتراجع 5.51 جنيه.