المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض 2.07% خلال أسبوع

كتبت _ أمنية عاصم :

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 منخفضاً بنسبة 2.07% خلال الأسبوع الحالي عند مستوى 28750.82 نقطة؛ مدفوعاً بانهيارات أسواق المال العالمية، وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

وكانت أسواق المال العالمية شهدت انهيارات خلال جلسات أول الأسبوع الحالي مدفوعة بمخاوف من الركود الاقتصادي، جاءت بعدما تم صدور نتائج تقرير الوظائف الأمريكية- الذي صدر يوم الجمعة - وكشف تباطؤ معدل التوظيف في أمريكا بنسبة أكبر من المتوقع في يوليو الماضي مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، وفق بيانات حكومية أمريكية.

وأضاف التقرير، أن مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة سجل هبوطاً بنسبة 4.49% عند مستوى 6502.67 نقطة، وسجل مؤشر EGX 100 سجل تراجعاً بنسبة 3.95% مغلقاً عند مستوى 9335.5 نقطة.

وتابع أن إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بلغت نحو 348.7 مليار جنيه مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 320.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير، أنه قد استحوذت الأسهم على 5.2% من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداولات للسندات الحكومية والأذون نحو 94.80% خلال الأسبوع الحالي.