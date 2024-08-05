25% زيادة في صادرات الصناعات الغذائية بالنصف الأول من 2024

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 25% خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفق بيان من المجلس اليوم الاثنين، بلغت صادرات القطاع خلال النصف الأول من 2024 نحو 3.2 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023، وقيمة نمو 638 مليون دولار.

وحسب البيان، تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الاول من عام 2024، بقيمة 1640 مليون دولار، تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 24%، حسب البيان.

ويليها الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 701 مليون دولار بنسبة نمو 55% وتمثل 22% من إجمالي الصادرات، ثم الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 225 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 9%.

وحسب البيان، بلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 160 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 28%، وسجلت الصادرات إلى باقي المجموعات الدولية بقيمة 437 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 4%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال النصف الأول من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 238 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 15، ويليها السودان بقيمة 212 مليون دولار ونسبة نمو 28%.

وفي المركز الثالث تأتي فلسطين بقيمة 175 مليون دولار ونسبة نمو 42%، ثم أمريكا بقيمة 160 مليون دولار ونسبة نمو 28%، ويليها ليبيا بقيمة 151 مليون دولار ونسبة نمو 24%.

وفي المركز السادس جاءت هولندا بقيمة 150 مليون دولار محققة نسبة نمو 105%، ثم إسبانيا بقيمة 122 مليون دولار محققة نسبة نمو 109%، ثم المغرب بقيمة 114 مليون دولار ونسبة نمو 153%.

وجاءت الأردن بقيمة صادرات سجلت نحو 112 مليون دولار ونسبة نمو 18%، وفي المركز العاشر إيطاليا بقيمة 111 مليون دولار ونسبة نمو 17% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر الستة الاولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 150 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 77 مليون دولار.

ويليها المغرب بقيمة صادرات 114 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 69 مليون دولار، ثم إسبانيا بقيمة صادرات 122 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 63 مليون دولار، ثم فلسطين بقيمة صادرات 175 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 52 مليون دولار.

في المركز الرابع جاءت السودان بقيمة صادرات 212 مليون دولار وقيمة نمو 47 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات 160 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 35 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة صادرات 238 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 31 مليون دولار.

وفي المركز السابع جاءت ليبيا بقيمة صادرات 151 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 29 مليون دولار، ثم البرازيل بقيمة صادرات 57 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 28 مليون دولار، وفي المركز العاشر الصومال بقيمة صادرات 45 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 27 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى يونيو 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 309 مليون دولار وبنسبة نمو 10% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، ويليها الدقيق والنشاء بقيمة 276 مليون دولار، محققة نسبة نمو 39%، وفق البيان.

وفي المركز الثالث جاءت صادرات الفراولة المجمدة بقيمة 248 مليون دولار ونسبة نمو 24%، ثم السكر بقيمة 194 مليون دولار ونسبة تراجع 13%، ثم عصائر بقيمة 157 مليون دولار ونسبة نمو 91%، ثم زيوت طعام بقيمة 146 مليون دولار ونسبة نمو 180%.

وفي المركز السابع جاء الزيتون المائدة بقيمة 136 مليون دولار ونسبة نمو 113%، ثم الخضار المجمد بقيمة 126 مليون دولار ونسبة نمو 19%، ومحضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 120 مليون دولار ونسبة نمو 23%، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 109 مليون دولار ونسبة نمو 12%.