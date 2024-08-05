سعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2223 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2859 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3335 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3811 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 26680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2429 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.60%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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