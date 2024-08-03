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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت

11:55 ص السبت 03 أغسطس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الحديد والاسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

اسعار الحديد والاسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39600 جنيه، بانخفاض 1325.97 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41450 جنيه، بانخفاض 503.1 جنيه.

سعر طن الاسمنت الرمادي: 2200 جنيه، بانخفاض 186.25 جنيه.

أسعار الحديد حديد عز الحديد الاستثماري
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