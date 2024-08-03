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تعرف على أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:49 ص السبت 03 أغسطس 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 157.06 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 163.07 جنيه، بزيادة 2.46 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي أسعار كرتونة البيض
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