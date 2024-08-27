سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ينخفض بالتعاملات المسائية

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالتعاملات المسائية، وهبط الجرام بنحو 20 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2300 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2957 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 3450 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3943 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 27600جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2512.6 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 0.21% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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