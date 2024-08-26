انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي، و السبيط والكاليماري خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 73 و77 جنيها، بانخفاض جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و 150 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 و420 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و 380 جنيه، بارتفاع 30 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.