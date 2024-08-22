بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع نهاية التعاملات؟

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب قول نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قد هبط 15 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2313 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2974 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3470 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3966 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 27760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2486 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)،بحلول تعاملات مساء الخميس، بنسبة 1.05%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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