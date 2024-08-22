إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 22 أغسطس

03:03 م الخميس 22 أغسطس 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3932 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3958 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3487 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2989 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27895 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* لماذا تدرس البنوك وضع حدود للسحب النقدي للدولار والعملات الأجنبية؟ مصرفيون يجيبون
* بعد زيادة الكهرباء الأخيرة.. مدبولي: سنتحرك ببطء في رفع الأسعار الفترة القادمة
* "شهر الزيادات".. ارتفاع أسعار 35 سيارة جديدة بالسوق المصري
* قبل اجتماع المركزي.. أسعار العائد المرتفع على شهادات الادخار في 11 بنكا
* انفراجة خلال 3 أيام.. وزير الصحة يكشف موقف توفير الأنسولين