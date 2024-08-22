تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 22 أغسطس

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3932 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3958 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3487 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2989 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27895 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.