المؤشر الرئيسي للبورصة يستقر مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم :

استقر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 عند مستوى 29914 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء .

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44 % وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 19.14 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 72.04 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 91.18 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 2.03% عند مستوى 29915 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.