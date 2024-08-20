سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع ببداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه في بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2307 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2966 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3460 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3954 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 27680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2505.3 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 0.06% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب