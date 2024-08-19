الرقابة على الصادرات: مصر تنشئ أول معمل للتحول الحيوي قبل نهاية 2024

كتبت- شيرين صلاح:

كشف اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة بدأت في إنشاء أول معمل للتحول الحيوي في مصر والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال إنطلاق فعاليات النسخة الأولي من مؤتمر إكسبو كونسلتانت جلوبال الممثل الرسمي لشركة EVENTS DMG اليوم الأربعاء حول دور المعارض الدولية في النهوض بالصادرات المصرية وتحقيق مستهدف 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030.

ويستهدف المؤتمر في نسخته الأولى مناقشة آليات النهوض بالصادرات المصرية ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات كأحد أهم الآليات التي تعتمد عليها مصر من أجل تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الوطنية لقرابة 145 مليار دولار بحلول 2030.

وقال النجار، إن الهيئة تعتزم بدء تشغيل المعمل قبل نهاية العام الجاري، كما تتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية للحصول على الاعتماد الدولي بالتنسيق مع اليونان.

وأضاف النجار، "تسعى مصر للاعتماد الدولي لهذا المعمل لمساعدة صغار، والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي حيث لم يحدد الاتحاد حتى الآن المقاييس والمحددات والاشتراك بمثل هذه المعامل".

وكشف النجار أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع الاتحاد الأوروبي لتحديد هذه المقاييس.

وأوضح أن نحو 25% من الصادرات المصرية تتوجه إلى أوروبا، وتسعى مصر للامتثال للاشتراطات الخاصة بالبصمة الكربونية في عملية التصدير.