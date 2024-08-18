سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يهبط بالتعاملات المسائية

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بالتعاملات المسائية، وهبط الجرام بنحو 15 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وانخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2313 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2976 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3470 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3966 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب عند 27760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2508 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 2.08%، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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