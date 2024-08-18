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أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد ( موقع رسمي)

10:22 ص الأحد 18 أغسطس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39300 جنيه، بتراجع 75 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41576 جنيها، بتراجع 77 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2285 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الحديد الأسمنت مجلس الوزراء
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