رئيس "البترول البحرية" يتفقد المراحل النهائية لمشروع تنمية حقل أكتوبر البحري

كتب- أحمد والي:

قام المهندس عمرو بدوي، رئيس شركة خدمات البترول البحرية PMS، بزيارة ميدانية لموقع عمل الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج PMS 17 بخليج السويس، وذلك لمتابعة تنفيذ المراحل النهائية لمشروع تنمية حقل أكتوبر البحري المسند لـ PMS من شركة بترول خليج السويس جابكو، بهدف تعظيم إنتاج الزيت الخام في ذلك الحقل.

ورافق المهندس عمرو بدوي خلال فعاليات الزيارة، ممثلي شركة بترول خليج السويس جابكو، ومن شركة خدمات البترول البحرية المهندس هاني جورج، مدير مشروع تنمية حقل أكتوبر، والربان يحيى صقر، مدير عام الشئون البحرية، والمهندس عبد الرحمن القاضي، مدير عام الدعم الفني، والمهندس أحمد سعد، المدير التنفيذي للمشروع، وذلك بحضور ربان البارج PMS 17 أشرف عبد العال، ومدير البارج المهندس عطية عبد المنعم.

وشهد المهندس عمرو بدوي عرضاً تفصيلياً من مدير المشروع، للموقف التنفيذي لأعمال الاختبارات الخاصة بالخطوط البحرية التي نفذتها PMS بالمشروع، مشيدا بمعدلات الإنتاجية في تنفيذ الأعمال.

يذكر أن شركة خدمات البترول البحرية، قد قامت بتنفيذ أعمال إنزال خطين بحريين أقطار 18 بوصة، بواسطة الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج PMS 12، والمجهز بأحدث الإمكانات الفنية المتقدمة، والمتخصص في تنفيذ أعمال إنزال الخطوط البحرية وتركيب المنصات.

كما تم مناقشة خطط التحديث والتطوير الخاصة بالبارج PMS 17، لبحث إمكانية تزويده بقدرات تتيح له تنفيذ مهام متنوعة بالمشروعات البحرية طبقاً والاحتياجات الجديدة للسوق المحلي والإقليمي، مؤكداً على أهمية الصيانة الدورية لأسطول الشركة البحري والتأكد من التشغيل الآمن لها، حفاظاً على الأصول الإنتاجية والعاملين.

وفي ختام الجولة التفقدية، وجه المهندس عمرو بدوي، رئيس شركة PMS، بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية من المشروع؛ بأعلى معايير الجودة والسلامة، وذلك لبدء أعمال التشغيل للخطوط البحريةالمنفذة، وسرعة وضع المشروع على الإنتاج.