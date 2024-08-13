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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع بالتعاملات المسائية

06:22 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

أسعار الذهب

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كتبت- دينا خالد:
ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالتعاملات المسائية، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2316 جنيها للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2978 جنيها للجرام.
وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3475 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3971 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2471 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 0.05% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا
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