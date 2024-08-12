البترول: مباحثات مع "إبيك" العالمية للمواسير للتعاون بمجالات العمل المشترك



كتب- أحمد والي:

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية مع السيد عبد الكريم المطوع، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لصناعة المواسير "إبيك"، لبحث أوجه التعاون في مجالات العمل المشترك، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها مع رؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر.

ووفق بيان من وزارة البترول، أوضح بدوي أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات التعاون القائم بين قطاع البترول وشركة إبيك في مجال صناعة المواسير الكاربون أستيل، والاكواع الخاصة بمشروعات البترول والغاز.

كما تم استعراض فرص العمل والمشروعات التي يمكن التعاون فيها مستقبلا بين الجانبين، وأكد بدوي على استراتيجية وسياسة الوزارة بالانفتاح والتعاون والتكامل مع كل الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات وجذب مزيد من الاستثمارات في الأنشطة البترولية المختلفة لزيادة الإنتاج وتحقيق المصالح المشتركة.

وأكد بدوي على جدوى الشراكة الكويتية المصرية؛ والتي تسهم في توفير جانب من المواسير لاحتياجات الشبكة القومية للغازات، وخطوط نقل الغاز؛ بما يدعم التصنيع المحلي وترشيد الاستيراد بأفكار ونماذج جديدة للإستثمار في المشروعات البترولية المختلفة.

كما تعمل على وضع آليات عمل على المدى القصير والبعيد لتقديم الحلول ومواجهة التحديات وتوفير بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين لزيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة.

ومن جانبه استعرض رئيس "إبيك" أهم المشروعات التي تعمل فيها حاليا مع الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لافتاً إلى أن الشركة تم تأسيسها في مصر عام 2001 بالمساهمة مع الشركات المصرية.

وأوضح رئيس إبيك، أن منتجات الشركة من المواسير والأكواع يتم تصنيعها بأعلى درجة من الجودة ووفقاً للمعايير الدولية، مؤكدا على تطلع الشركة للتوسع في أعمالها بمصر فى ضوء المشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة.