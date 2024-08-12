كامل الوزير يلتقي وفد لشركة هندية لبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري



كتبت- شيرين صلاح :

قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الدولة تحرص على تعزيز دور القطاع الخاص بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاءه مع وفد شركة تى سى آي سانمار الهندية للكيماويات برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة، لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصري، والمشروعات المستقبلية للشركة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم العمل على إعداد خطة عاجلة للنهوض بهذا القطاع الواعد والتي تستهدف سد الفجوة في السوق المحلية، وتوطين العديد من الصناعات، وترشيد الواردات، وزيادة حجم الصادرات، وذلك بما يدعم الصناعة المحلية، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية، ويساهم في فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامها.

ومن جانبه أكد بى اس جايارا مان، رئيس مجلس إدارة شركة تى سى آي سانمار الهندية للكيماويات، بأن الشركة حريصة على زيادة استثماراتها في السوق المصري باعتباره سوقاً محورياً في منطقة الشرق الأوسط ونافذة هامة الى دول العالم.

وتابع جايارا، أن الشركة تقوم بتصدير 70% من إنتاجها وتوجه 30% من الإنتاج للسوق المحلي كما أن الشركة على استعداد لتوجيه إنتاجها للسوق المصري بنسبة 100% وذلك لترشيد الواردات وتوفير العملة الصعبة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع اهتمام الشركة بإنشاء محطة جديدة لاستقبال ونقل الايثيلين بميناء غرب بورسعيد بإجمالي استثمارات 150 مليون دولار.

وأشار جايارا، إلى التوسع في طاقة مصانع الشركة ببورسعيد لمصنعي إنتاج VCM وPVC بقيمة 150 مليون دولار ليبلغ الاستثمارات الكلية المخططة 300 مليون دولار.

وأضاف جايارا، أن الشركة تسعى للاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة للسوق المصري، والتي تشمل التسهيلات والبنية الأساسية المتاحة في مصر، لاسيما الموجودة في غرب ميناء بورسعيد.

وتعد شركة تي سي آي سانمار للكيماويات من أكبر الاستثمارات الهندية العاملة بالسوق المصري بحجم استثمارات يبلغ 1.5 مليار دولار، كما تعتبر الشركة من أكبر منتجي مادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوفر حوالي 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.