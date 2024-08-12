بروتوكول تعاون بين بورصتي مصر والعراق لتعزيز العمل المشترك



كتبت- أمنية عاصم:

وقع أحمد الشيخ ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وثائر عدنان هاشم، رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية (البورصة العراقية)، بروتوكول تعاون بهدف تدعيم أواصر التعاون والارتقاء بمستوى التنسيق بين الطرفين، وزيادة آفاق العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في كافة أوجه الاستثمار وتطوير الإجراءات التشريعية القائمة لدى كليهما.

وبحسب بيان من البورصة المصرية اليوم، أن هذا البروتوكول يعمل على زيادة الوعي الاستثماري وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية بجانب دعم عمليات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لزيادة القدرات التنافسية لدى كلا البورصتين.

وجاء ذلك بحضور فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية.



وقال أحمد الشيخ ، إن البروتوكول يهدف إلى تنمية التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بتحديث التشريعات والأنظمة والإجراءات وبرامج ومنهجيات العمل المتعلقة بتداول الأوراق المالية.

وأضاف أن البروتوكول يساهم أيضًا في تبادل النشرات الدورية والسنوية التي تصدر عن كلا البورصتين وكذا تبادل المعلومات الدورية التي تخص الشركات المسجلة والمتداولة في السوقين.

وأضاف أن العمل على توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمرون في كلا البلدين لزيادة الاستثمارات المتبادلة في سوقي الأوراق المالية.



وأوضح الشيخ أن الطرفان بحثا آليات العمل على دعم وتنويع المنتجات المالية المتوفرة للمستثمرين وزيادة السيولة في كلا السوقين، مضيفًا أنه سيعمل الطرفان على تشجيع بناء القدرات والتدريب بين شركات الوساطة والشركات المقيدة في البورصتين بما يخدم تحقيق أهداف نشر الوعي وتبادل الخبرات.



وأوضح الشيخ، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ البند (58) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والذي يندرج تحت المحور السادس الخاص بـ "الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية".



وقال فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، إن "توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة حيوية نحو تعميق التعاون بين سوقي الأوراق المالية في العراق ومصر، وهو ما يعكس حرصنا المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن هذا الاتفاق لا يهدف فقط إلى تبادل الخبرات والمعلومات بل يسعى أيضًا إلى تطوير البنية التحتية للأسواق المالية في كلا البلدين من خلال اعتماد أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.



وأكد الهيمص، التزام هيئة الأوراق المالية بتقديم الدعم الكامل لإنجاح هذا التعاون، موضحًا إلى أن الهيئة ستعمل على توفير البيئة التنظيمية الملائمة لتطبيق بنود البروتوكول بشكل فعال.