"الحفر المصرية" تدير 69 جهاز حفر وصيانة آبار بري وبحري

كتب- أحمد والي:

استعرض المهندس أسامة كامل، رئيس شركة الحفر المصرية أهم مؤشرات أداء الشركة؛ حيث أشار إلى أن شركة الحفر المصرية تعد نموذجاً متميزاً فى أعمالها بالمملكة العربية السعودية، وأن الشركة تمتلك وتدير أسطول مكون من 69 جهاز حفر وصيانة آبار بري وبحري بمواصفات متنوعة ونجحت خلال العامين الماضيين فى إضافة 6 أجهزة للأسطول من خلال عملية شراء وإعادة تأهيل أجهزة.

وأضاف كامل خلال اللقاء، أن الحفار الخاص بالشركة فاز بجائزة حفار العام من بين 284 جهاز حفر يعمل بمواقع شركة أرامكو السعودية.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية لاعتماد نتائج أعمال عام 2023 عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه.

وأوضح كامل أن الشركة نجحت للعام الثاني على التوالي في الوصول لمعدلات تعاقدية بلغت 100% لجميع أجهزة الحفر وصيانة الآبار، وذلك من خلال الاهتمام وإعطاء الأولوية لمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، وحققت معدلات أداء عمليات بلغت 99% مما عزز ثقة كبرى شركات الإنتاج المحلية والعالمية في مصر والسعودية والكويت.

ولفت كامل إلى تحقيق الشركة خلال عام 2023 أعلى إيرادات تشغيلية منذ نشأة الشركة في ضوء استراتيجية الوزارة لتنمية الأعمال الخارجية وتعظيم مصادر الدخل من النقد الأجنبي.

كما أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركات قطاع البترول العاملة خارج مصر تقدم معدلات أداء متميزة وكفاءة فى التشغيل وقادرة على المنافسة في مجال البترول والغاز، موجهاً بالاستمرار فى رفع كفاءة أسطول الحفارات التابع لشركة الحفر المصرية التي يمتد نشاطها فى مصر والدول العربية وتعزيز تنافسية الشركة فى سوق أعمال الحفر والاستمرار فى الاهتمام الكامل بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع عمل الشركة.