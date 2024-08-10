بعد ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم اليوم السبت في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 15 جنيها مع بداية التعاملات، وواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات، لتصبح الزيادة بقيمة الجرام 30 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2307 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2966 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3460 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3954 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 27680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدا إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها يوم الاثنين.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2431 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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