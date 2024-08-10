ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 15 جنيها مع بداية التعاملات، وواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات، لتصبح الزيادة بقيمة الجرام 30 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2307 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2966 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3460 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3954 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدا إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها يوم الاثنين.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2431 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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