هواتف "آيفون" بالضمان المحلي تعود إلى السوق المصري مجددًا عبر "تريدلاين"

كتب- علاء حجاج:

عادت هواتف "آيفون" مجدَّدًا للبيع رسميًّا داخل السوق المصري بعد عامين من الغياب، وذلك عبْر سلسلة متاجر "تريدلاين"، المتخصصة في بيع منتجات "أبل"، بدءًا من اليوم، الخميس، بحسب بيان صحفي صادر عن تريدلاين اليوم.

وكانت نسخة iPhone 13 هي آخر نسخة لهواتف "آيفون" تُباع بشكل رسمي داخل مصر، وتسبَّب ذلك في انتشار ما يُعرف بالهواتف الدولية داخل الأسواق، والتي يتمُّ جَلْبُها من خارج مصر وبيعها خارج الإطار الشرعي، وبالتالي لا يتمُّ توفير ضمان محلي لها، حتى تمَّ اعتماد iPhone 14 وiPhone 15 الشهر الماضي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتبدأ اليوم، الخميس، سلسلة متاجر "تريدلاين" في بيع هاتف iPhone 15، الذي حقَّق مبيعاتٍ تاريخيةً حول العالم، وقررت "تريدلاين" مفاجأة عملائها بمجموعة من العروض غير المسبوقة؛ حيث تُتيح مميزات حصرية، منها: البيع بالتقسيط دون مقدم، ودون فوائد، ودون رسوم إدارية، وذلك بالتعاون مع فاليو، وبنك cib، والبنك الأهلي، وكذلك إمكانية التأمين ضد الحوادث.

قال محمد مدحت، نائب رئيس شركة "تريدلاين"، إن هناك استعداداتٍ خاصةً داخل فروع "تريدلاين" بمختلف أنحاء الجمهورية؛ من أجل الاحتفال بعودة بيع هواتف "آيفون" مجددًا، مشيرًا إلى أن العروض ستمتدُّ أيضًا لجميع منتجات "أبل"؛ حيث يتزامن توافر الهواتف مع وصول أحدث جيل من أجهزة "أبل" اللوحية المعروفة iPad لدى فروع الشركة.

وأضاف أن مراكز خدمة (أبل) المعتمَدة المملوكة لـ (تريدلاين) لاستقبال مستخدمي الهواتف الجديدة بعد توافر معدات الكشف والإصلاح الأصلية؛ لتقديم خدمات الصيانة والضمان طبقًا للمعايير العالمية، بجانب إتاحة الإكسسوارات الأصلية المتنوعة لهواتف آيفون.

وقال مدحت، إن الجهود التي بَذَلَتْهَا الدولةُ المصرية مؤخرًا ساهمت في استقرار الأسواق وإتاحة السيولة الدولارية من أجل توفير البضائع، بجانب التعاون الإيجابي من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.