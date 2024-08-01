ارتفاع اللحوم والدواجن والفول في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار الفول، والعدس، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر زيت عباد الشمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.45 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو الفول المعبأ: 52.93 جنيه، بزيادة 1.73 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.73 جنيه، بتراجع 60 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 78.90 جنيه، بتراجع 3.14 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.21 جنيه، بزيادة 87 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.65 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 66.54 جنيه، بزيادة 1.46 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 159.43 جنيه، بزيادة 4.28 جنيه.

لتر زيت الذرة: 95.23 جنيه، بزيادة 1.08 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 389.28 جنيه، بزيادة 3.39 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.69 جنيه، بزيادة 1.09 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.58 جنيه، بتراجع 96 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.89 جنيه، بزيادة 27 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 139.61 جنيه، بزيادة 3.3 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 250.54 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو اللبن السائب: 29.11 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 105.5 جنيه، بزيادة 17.94 جنيه.