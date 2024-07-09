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مصلحة الضرائب تطالب الشركات بالقاهرة والإسكندرية التوجه للمأموريات لهذا السبب

03:22 م الثلاثاء 09 يوليه 2024

مصلحة الضرائب المصرية

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كتبت- منال المصري:

طالبت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ممولي كل من مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي والملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات في 15 يوليو 2024 وفقا لقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 ، بسرعة التوجه إلى المأموريات التابعين لها للحصول على أكواد التفعيل للدخول على البيئة الفعلية للمنظومة.

وأضافت في بيان للمصلحة اليوم أنه تم إتاحة أكواد التفعيل بالمأموريات اعتبارًا من 23 يونيو الجاري .

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لممولي المرحلة السادسة منها اعتبارا من تاريخ الإلزام الفعلي في 15 يوليو 2024.

وأهابت بالممولين سرعة الإلتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقًا لقرار الإلزام ، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

مصلحة الضرائب المصرية الإسكندرية رشا عبد العال الاستثمار
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