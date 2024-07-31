الصناعة: جاري إنشاء مصنع لإنتاج أدوية غير متوفرة بمصر باستثمارات 2.5 مليار جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مصنعين متخصصين في الصناعات الغذائية والدوائية بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الأربعاء، بدأ الوزير جولته بزيارة مصنع للصناعات الدوائية المقام على مساحة 16.4 ألف متر مربع، بنسبة مكون محلي تتراوح بين 40-50% وبحجم استثمارات 5 مليار جنيه بإجمالي رأس مال 500 مليون جنيه وبحجم إنتاج 80 مليون عبوة/وحدة سنوياً.

ووفق البيان، توفر الشركة نحو 900 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويخصص منتجاته للسوق المحلي والتصدير للأسواق السعودية والإمارات والعراق وليبيا ولبنان والسودان واليمن وزامبيا.

وحسب البيان، جاري الأن إقامة مصنع أخر للشركة باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه لإنتاج منتجات دوائية غير متوفرة بالسوق المصري حالياً تشمل المحاقن سابقة التعبئة، والتي سيتم إنتاجها لأول مرة بالسوق المصري.

كما سيتنج المصنع أدوية مضادات التجلط وأدوية المخ والأعصاب والقلب والباطنة والأدوية الحيوية وصبغة الأشعة بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة فرص التصدير للخارج.

ومن المقرر أن يبدأ المصنع الجديد إنتاجه خلال الربع الأول من عام 2025 وسيوفر المصنع الجديد نحو 1000 فرصة عمل جديدة، وفق البيان.

وتفقد الوزير أيضاً مصنع للصناعات الغذائية المتخصصة في إنتاج المكرونة والصناعات المرتبطة بها وإنتاج الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية والمقرمشات والأغذية الصحية والنشويات بكافة أنواعها بنسبة مكون محلي 100%.

ووفق البيان، يقام المصنع على مساحة 16.2 ألف متر مربع وينتج نحو 27 ألف طن سنوياً، وبحجم استثمارات يتجاوز 400 مليون جنيه، ويوظف نحو 100 عامل ويخصص منتجاته للسوق المحلي ويبلغ حجم صادرات المصنع 8.7 مليون جنيه سنويا لأسواق السعودية والأردن والسودان.