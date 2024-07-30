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ارتفاع "حديد عز".. أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الثلاثاء

10:44 ص الثلاثاء 30 يوليه 2024

حديد عز

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كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40430.2 جنيه، بتراجع 115.46 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41877.73 جنيه، بزيادة 607.73 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2243.27 جنيه، بتراجع 102.21 جنيه.

حديد عز أسعار مواد البناء الأسمنت
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