إعلان

BBC

ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:26 ص الثلاثاء 30 يوليو 2024

أسعار الدواجن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد والي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 104.08 جنيه، بزيادة 1.77 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 89.18 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.77 جنيه بحد أقصى

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البلدي الدواجن البيضاء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار البيض ترتفع اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

إعلان

إعلان

* صندوق النقد: أوضاع مصر الاقتصادية تتحسن لكن التوترات الإقليمية تفرض استمرار الإصلاح