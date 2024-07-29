وزير الاستثمار يبحث سبل التعاون المشترك مع السفير السعودي بالقاهرة

كتبت- شيرين صلاح:

بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الاثنين، أكد الخطيب حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعميق الشراكة مع المملكة العربية السعودية في شتى المجالات الاقتصادية، موضحا أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتوفير مناخ استثماري جاذب، وتقديم التيسيرات للمستثمرين السعوديين، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية تنفيذ خطة عمل متكاملة لفتح مجالات جديدة للاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك من خلال تكثيف التواصل مع كبرى الشركات السعودية لاستكشاف فرص التعاون المشترك، وتسهيل إجراءات الاستثمار وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمستثمرين السعوديين، وكذا متابعة الشركات السعودية القائمة في السوق المصري وتذليل أي تحديات قد تواجهها.

وأوضح الخطيب أن اللقاء تناول تبادل الرؤى حول تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين خاصة في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من توفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص وتشجيع الشركات العربية والأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري، فضلا عن توافر كافة فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأعرب السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة عن تقدير بلاده لجهود الحكومة المصرية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أن التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سيمهد الطريق لمزيد من التعاون وفتح فرص جديدة أمام المستثمرين السعوديين في السوق المصري.