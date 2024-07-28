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ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

10:20 ص الأحد 28 يوليو 2024

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40070 جنيها، بزيادة 443 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41980 جنيها، بزيادة 651 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2217 جنيه، بزيادة 13 جنيها.

أسعار الحديد مجلس الوزراء الأسمنت
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