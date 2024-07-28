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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:16 ص الأحد 28 يوليه 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.٠

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 106.5 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 91.32 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.68 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
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