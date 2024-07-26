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سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الجمعة

10:30 ص الجمعة 26 يوليه 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ببداية تعاملات، بنحو 15 جنيهات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2157 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2773 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3235 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3697 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب عند 25880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2370 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31 جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع 0.26%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم شعبة الذهب سعر الجنيه الذهب
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